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Правозащитник отметил, что у полиции нет вопросов к контентмейкеру.

Некоторое время назад в Сети начали распространяться слухи о задержании в Москве блогера-трансгендера под псевдонимом Хилми Форкс. Однако эта информация оказалась фейком. Как заявил в беседе с 5-tv.ru его адвокат Константин Ерохин, контентмейкер «спит дома».

Адвокат подчеркнул, что позвонил следователю. У сотрудников правоохранительных органов претензий к Хилми нет. Правозащитник добавил, что на утверждение в прокуратуру было передано уголовное дело, возбужденное еще летом, касательно распространения порно. Ерохин заключил, что некоторые СМИ неправильно истолковали информацию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что треш-блогер Хилми Форкс вновь оказался в отделе полиции. По словам контентмейкера, гуляя по центру культурной столицы, он встретил фанаток, которые попросили с ним сфотографироваться. Как оказалось позднее, мама одной из девочек написала на него заявление в полицию.