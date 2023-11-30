Обман и предательство от первой любви: как живет актриса из «А зори здесь тихие»

Фото: Кадр из к/ф «...А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

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После роли Риты Осянины в культовой драме она в один день проснулась знаменитой.

Ирина Шевчук — известная актриса, которую помнят по роли Риты Осяниной в культовой драме «А зори здесь тихие». Она быстро стала одной из самых популярных актрис своего времени, и сейчас Шевчук не прекращает радовать своих поклонников новыми работами в кино.

Первая любовь и разочарование

Свою любовь Ирина встретила, когда была первокурсницей ВГИКа. Это был красавчик Талгат Нигматулин, студент старшего курса и бывший циркач. Он очаровал Ирину, и она была готова ради него на все. Впоследствии актриса называла свою любовь к нему наваждением. Талгат познакомил Ирину со своей матерью, которая приехала его проведать, и девушка узнала у нее рецепты восточных блюд, которые готовила потом для Талгата.

Они были счастливы два года, но потом их роман закончился. Талгат без предупреждений стал исчезать из общежития на несколько дней и не хотел обсуждать с Ириной причины своего поведения. Она не верила слухам о его измене, но однажды он признался, что ходит к своей бывшей подруге, которая тяжело больна. Ирина не знала, правда ли это, некоторые думали, что его бывшая придумала свою болезнь, чтобы вернуть его к себе. А он, зная об этом, решил использовать это как аргумент в свое оправдание.

Ирина чувствовала, что он ее обманывает и не могла вынести такого неуважения. Она терпеть не могла предателей, а ее чувства были по настоящему раздавлены, и она разорвала с Талгатом все связи.

В скором времени она отправилась на съемки кинофильма «А зори здесь тихие», где провела полгода, и личные переживания ушли на второй план.

Талгат три раза создавал свою семью, но Ирину он не вычеркнул из своего сердца и еще несколько раз пытался восстановить отношения. Он приезжал и умолял ее выйти за него замуж, но она уже не хотела быть его женой и отказала.

Они виделись несколько раз, когда она приезжала на киностудию в Ташкент, и хотя все обиды остались в прошлом, Ирина осознавала, что семейная жизнь с ним невозможна. Потом они встретились в Свердловске, обменялись парой слов, и Талгат улетел, пообещав, что они еще увидятся. Однако это была их последняя встреча.

Через два месяца Талгат ушел из жизни, ему было всего 35 лет. Как оказалось, увлечение восточной философией привело актера в секту, и его гуру избили его, требуя деньги. Он мог оказать сопротивление, но не сделал этого из-за своей веры. Последняя жена не знала о причастности Талгата к секте, и Ирина потом винила себя в том, что не захотела быть вместе с ним: возможно, она бы заметила изменения и смогла бы его спасти.

Семья и сегодняшняя жизнь актрисы

Ирина Шевчук. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

После расставания с Талгатом она не спешила создавать семью, потому что никого не могла полюбить, как его. Лишь в 27 лет Ирина встретила Александра Афанасьева — музыканта, руководящего программой «Товарищ кино». Они вместе выступали и сначала вели непринужденные беседы, а потом влюбились друг в друга. Афанасьев тогда как раз готовился к разводу и предложил ей руку и сердце. А Ирина сразу согласилась, потому что ей не хотелось с ним расставаться. Афанасьев был одаренным пианистом и композитором, веселым и верным мужчиной, замечательным мужем и товарищем, с которым они были счастливы 40 лет.

Ее супруг умер в 2020 году после тяжелой болезни, и актрисе трудно смириться с его уходом. Он был художественным руководителем фестиваля «Киношок», который она основала и возглавляет. Шевчук занимает должность вице-президента и гендиректора и не хочет расставаться со своим творением, но осознает, что нужно будет передать эстафету молодым и хочет подготовить своего преемника.

Единственное, что ее огорчает, это то, что она до сих пор не имеет звания «народной». Еще в 23 года она стала заслуженной артисткой УССР, но после развала СССР выяснилось, что для того, чтобы стать народной в России, надо начинать все сначала. Звание заслуженной артистки РФ ей присвоили только четыре года назад.

Свою дочь Александру Ирина Борисовна родила в 30 лет. Девушка тоже стала актрисой, несмотря на то, что мать не желала ей такой судьбы. Сначала она училась во ВГИКе на экономическом (продюсерском) факультете, а после того, как снялась в нескольких фильмах, решила освоить еще профессию актрисы. Их обеих можно увидеть в картине «Ангел-хранитель». Также Александра является одной из ведущих кинофестиваля «Киношок».

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