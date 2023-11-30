Освобождая Белоруссию: 80 лет Гомельско-Речицкой операции

Фото, видео: Кнорринг Олег / ТАСС; 5-tv.ru

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Партизаны наносили удары по колоннам противника, подрывали железнодорожные пути и вели разведку.

Сегодня 80 лет со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции Красной Армии. Ее итогом стало освобождение от Гитлеровских войск территории юго-восточной Белоруссии.

К памятной дате Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел с архивными документами, которые рассказывают, в том числе о роли белорусских партизан в наступлении. Они наносили удары по колоннам противника, подрывали железнодорожные пути и вели разведку.

Кроме того, в опубликованных материалах приводятся данные о зверствах, которые творили нацисты на оккупированной земле. Так, в городе Рогачев всего за день они уничтожили все еврейское население — около 1800 человек. Безжалостно расстреляны были, в том числе, старики, женщины и дети.