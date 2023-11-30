Был патриархом американской внешней политики: факты из жизни Генри Киссинджера

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Киссинджер не раз прилетал в Россию, встречался с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. Здесь его умели слушать, а вот на родине в последние годы перестали.

Сегодня случилось событие, которое практически затмило собой все другие новости международной повестки. Умер патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер. Он скончался в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. Смерти Киссинджера свои передовицы посвятили все ведущие западные СМИ.



В частности, Politico отмечает, что работа Киссинджера на посту Госсекретаря во многом изменило американскую дипломатию — именно он добился нормализации отношений между США и Китаем.



Другое издание отмечает, что Киссинджер был противоречивым человеком, которого американцы одновременно и прославляли, и ругали. Он получил Нобелевскую премию мира за то, что добился приостановки войны во Вьетнаме. Но в то же время приложил руку к военным конфликтам по всему миру — в Юго-Восточной Азии, Африке, в Латинской Америке.



В истории нашей страны фигура Генри Киссинджера примечательна тем, что он во многом способствовал разрядке между Советским Союзом и США в период Холодной войны и подписанию между Москвой и Вашингтоном важнейших договоренностей. В частности, об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом «голубем мира» его назвать сложно. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжит.

Скандальная конференция в Женеве. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер прямым текстом сказал то, о чем многие в Европе вслух говорить боялись: Украина должна уступить России часть своих территорий ради международной безопасности.

«Мирные переговоры лучше начать в ближайшие два месяца. Исход конфликта нужно обрисовать сейчас, прежде чем это приведет к потрясениям, которые мы уже не сможем преодолеть», — говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киевские СМИ тут же назвали Киссинджера агентом Кремля, а президент Украины дал ему публичную отповедь.

«Такое ощущение, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На самом деле, в 1938-м семья будущего политика бежала из нацистской Германии в США. По происхождению они евреи, и все их родственники, оставшиеся в Баварии, погибли в концлагерях. А в 1944-м году Киссинджер отправился воевать с фашистами в американском разведбатальоне. После — образование в Гарварде, искусствоведение и философия. Выпускника-интеллектуала заметили, и Киссинджер начинает проводить международные семинары по борьбе с коммунизмом, сотрудничает с ЦРУ и Советом по нацбезопасности.

«В какой мере Советский Союз и Китай являются нашими врагами? Ну, вот наш премьер-министр же говорил, что я — единственный человек, что может проговорить час и ничего не сказать. Поэтому лучше промолчу», — говорил Киссинджер.

Киссинджер был советником пяти президентов США, одним из самых влиятельных политиков своего времени. В 1973-м за Парижское соглашение по Вьетнаму получил Нобелевскую премию мира.

Немало Киссинджер сделал и для того, чтобы положить конец еще одной войне — холодной. Да, его нельзя, конечно, назвать голубем мира. Скорее прагматиком. Он понимал: без нормальных отношений с китайскими и советскими коммунистами не выстроишь ни архитектуру безопасности, ни глобальную экономику.

«Для нас политика по снижению напряженности с двумя главными коммунистическими странами — это ведь не вопрос идеологии. Это практическая необходимость», — подчеркивал экс-госсекретарь в 1975 году.

Киссинджер неоднозначно относился к евроинтеграции Украины. Когда на Майдане жгли костры в ожидании светлого будущего, он предсказал начало конца украинского государства.

«В 2014 году он сказал: „Нам надо быть осторожными с Россией и Украиной. Не надо раскачивать эту лодку. Нельзя расширять НАТО“. А Генри Киссинджер — это огромное величина в политике, к которому на тот момент прислушались», — напомнил политолог Джон Вароли.

В американском истеблишменте дипломат выделялся еще и тем, что много занимался наукой и творчеством: писал картины, диссертации, книги. Интеллектуал от политики. Правда, в последнее время его дипломатическая мудрость шла вразрез с интересами Белого дома.

«Сейчас, когда у нас у власти такие персонажи, как Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джейк Салливан, Киссинджер на их фоне не кажется страшным монстром. И это проблема. На его примере видно, как сильно деградировала политика США: из человека, который был причастен к большому количеству военных действий, он стал голосом разума на фоне современных политиков», — обратил внимание политолог Гарланд Никсон.

Изначально Киссинджер выступал против расширения НАТО дальше польских границ, присутствия альянса на Украине, нового похолодания в отношениях с Москвой и Пекином. Ведь на его глазах рушилось то, что он так долго строил в 1970–80-е годы.

«Зная технологии, скорость того, как они меняются, уровень катастрофы может быть таким, какой мы и вообразить не могли в годы Холодной войны. Количество ядерного оружия увеличивается с обеих сторон постоянно. А международного диалога на эту тему почему-то так и нет», — отмечал Киссинджер.

Как раз для налаживания, пусть и неформального, диалога Киссинджер не раз прилетал в Россию, встречался с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. Это один из немногих зарубежных политиков, с кем у нашего президента были теплые отношения. Здесь его умели слушать, а вот на родине в последние годы перестали.