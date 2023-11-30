Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист похвастался, что является очень самостоятельным человеком.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров рассказал, что сделал себе в новой квартире систему «Умный дом». В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на самом громком событии осени — XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» исполнитель отметил, что справился с этой задачей самостоятельно.

«Я сам провел „Умный дом“. <…> Свой „Умный дом“ я еще не проверял, но я его спроектировал. Я вообще по специальности конструктор. Рисовал, чертил схемы. Геометрия у меня в школе была, я же золотой медалист. Сейчас подключаю непосредственно. Шторы, он например, открывает», — отметил Киркоров.

Также артист рассказал, что в школе у него было два любимых предмета: труд и химия. При этом Киркоров ненавидел физкультуру.

«Вообще я должен был стать человеком, который не связан с искусством, а учителем. Может быть, поэтому у меня так много учеников», — рассказала звезда.

Кроме того, артист отметил, что он очень самостоятельный, и у него нет никакой прислуги. Киркоров очень любит сам хозяйничать по дому. Например, он без каких-либо проблем может вбить гвоздь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о вероятной возлюбленной Киркорова. По слухам, он положил глаз на 41-летнюю бизнесвумен Татьяну Тур.