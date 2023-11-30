Умерла звезда сериала «Секс в большом городе»

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998 г.

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Она ушла из жизни еще 27 ноября, но известно об этом стало только сегодня.

На 94-м году жизни по естественным причинам умерла актриса сериала «Секс в большом городе» Фрэнсис Стернхаген. До дня рождения она не дожила всего полтора месяца. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на иностранные источники.

Она умерла в своем доме в Нью-Рошелле в кругу семьи. У нее осталось шестеро детей, девять внуков и даже два правнука. Члены семьи оставляют трогательные письма в социальных сетях, их сердца наполнены тоской по Фрэнсис.

«Мне очень повезло, что я смог назвать ее мамой, подругой, партнером по песне и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы говорили в понедельник днем, говорили, как сильно любим друг друга и скучаем», — написал сообщение сын актрисы.

В «Сексе в большом городе» Стернхаген сыграла Банни Макдауэлл, она была номинирована на премию «Эмми» за эту роль, а в кино начала сниматься в 1948 году. Всего на ее счету — 91 картина.

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