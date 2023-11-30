Без подотчетности: как советники Владимира Зеленского становятся олигархами

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Беспокойство борцов с коррупцией вызывает не только окружение главы киевского режима, но и СБУ.

Окружение президента Украины Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». О таких опасениях украинских политических активистов сообщает издание Financial Times.

В частности, опасения у борцов с коррупцией вызывают широкие полномочия команды советников Зеленского, которая является «никому не подотчетной». По словам активистки Дарьи Калинюк, «новые олигархи» могут появиться из-за различных схем по хищению средств. Речь идет о команде Зеленского.

В Киеве есть широкие возможности для коррупции, считает Марчин Валецкий из Национального демократического института. Он отметил, что у депутатов Верховной рады действует слишком высокий потолок на пожертвования от юрлиц и никаких ограничений на доход за пределами политдеятельности.

СБУ тоже стала поводом для беспокойства активистов. В частности, они указали на жесткие методы с помощью которых сотрудники ведут следствие против олигархов на Украине, а также широкие полномочия службы и ее подотчетность Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение ЕС на саммите по Украине станет рождественским подарком для России.