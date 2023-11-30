В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле, в том числе двое россиян

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Всего в здании находилось 72 человека в момент возгорания.

Пожар произошел в хостеле в казахстанском городе Алма-Аты. Как сообщает пресс-служба местного департамента по чрезвычайным ситуациям, более десяти человек погибло.

«На момент прибытия (пожарных. — Прим. ред.) происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел», — говорится в сообщении.

Все произошло в ночь на 30 ноября. Отмечается, что спасатели прибыли на место за семь минут. К этому моменту общая площадь пожара, предварительно, составляла 30 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось менее 50 минут.

Во время разведки и тушения спасатели нашли 13 погибших. Предполагается, что они отравились угарным газом. Всего в хостеле, предварительно, находилось 72 человека, из которых 59 самоэвакуировались.

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — двое и граждане Узбекистана — двое), еще девять — граждане Республики Казахстан», — говорится в сообщении властей.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и гибели людей.

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