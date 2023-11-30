Дело закрыто? Сотрудник-игроман разорил турфирму в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Сначала сбежавший работник поступил максимально честно, но вся правда вскрылась позднее.

Совсем не до путешествий теперь клиентам одной из столичных турфирм, которые остались и без денег, и без путевок. А все по вине сотрудника, который с головой увяз в азартных играх и долгах. Чтобы найти деньги горе-менеджер придумал целую мошенническую схему. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко разбирался в подробностях.

Вспоминая о том, что с ней произошло, Ольга Копытова каждый раз хватается за успокоительное. Сотрудник, которого она устроила в свою турфирму, умудрился украсть у клиентов почти 600 тысяч рублей.

«Оля, прости. Я проиграл все деньги в казино, букмекерской конторе. Ненавижу себя. Извини, подавай в полицию, звони маме», — рассказала начальница «жертвы» азартных игр.

Такую записку Иван Дегтярев оставил своей начальнице. Поступил максимально честно — подробно написал номера телефонов и суммы, которые клиенты, отдали за вымышленные туры. Предложения, которыми он завлекал постоянных клиентов фирмы выглядели действительно заманчиво. Менеджер рассказывал, что срочно продает так называемые «отказные» путевки за полцены.

Хозяйке турфимы пришлось возвращать деньги обманутым клиентам из своего кармана. Даже после такого Ольга не сразу пошла в полицию. Сначала пыталась решить вопрос с мамой Дегтярева, номер который он оставил в записке. Поначалу Лариса Кудряшова, которая, как выяснилось, сама возглавляет турфирму, даже шла на контакт. Уверяла — ее сын страдает лудоманией, то есть зависим от азартных игр на деньги и поэтому не всегда себя контролирует. В счет погашения долга — отправила десять тысяч рублей. На этом их общение закончилось. Тогда Ольга Копытова обратилась в полицию. Стражи порядка быстро нашли подозреваемого, возбудили уголовное дело. Даже избрали ему меру пресечения, но через год работу в этом направлении почему-то приостановили.

«В деле лежат признательные показания, лежит подписка о невыезде. Дело все еще заведено в отношении неустановленного лица. Так оно и было прекращено, так как якобы не смогли его установить», — поделилась владелица турфирмы Ольга Копытова.

Ольга обратилась в прокуратуру, дело снова возбудили, но оказалось уже поздно. Судя по фотографиям из соцсетей, Иван Дегтярев — давно находится за границей, ориентировочно в Сербии или Черногории. Кажется, его нисколько не смущает перспектива оказаться за решеткой на Родине.

«Известия» попытались связаться с ним или с кем-то из его родственников, однако в мессенджерах ответа не последовало, а российские номера телефонов оказались вне зоны доступа. Тем временем Ольга Копытова влезла в долги, чтобы возместить ущерб пострадавшим клиентам. Турфирму пришлось закрыть — слишком сильный репутационный ущерб. Как итог — воришка ушел от наказания и скрылся за границей, а его жертва вынуждена разбираться с последствиями и расплачиваться с кредитами.