Под контролем: Роскомнадзор впервые включил в спецреестр компьютерную игру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafael Henrique; 5-tv.ru

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Разработчики обязаны хранить персональные данные на территории РФ и помогать спецслужбам.

Роскомнадзор взялся за игры. И это принесло первые положительные плоды.

Месяц назад ведоство внесло в спецреестр один из популярных шутеров, обязав разработчиков хранить персональные данные пользователей на территории России. Для чего это нужно выяснила корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Высадиться с парашютом на острове и остаться единственным выжившим из 100 человек. «Королевская битва» PUBG Mobile одна из самых популярных мобильных видеоигр в России. Нашумевший шутер, или по-русски — стрелялка, любимая у Александра. Играет в нее уже три года.

Геймеры в основном играют командами — кланами. Чтобы координировать действия есть закрытый чат — для четверых, а есть общий — уже для всех 100 человек. По сути — это социальная сеть. Вот только беседы в ней на одну тему — как убить противника.

PUBG Mobile — первая видеоигра, которую в России внесли в «реестр организаторов распространения информации». Теперь сингапурская компания должна будет хранить сообщения игроков и при необходимости передавать их спецслужбам. С технической стороны есть свои нюансы.

Теперь компания должна локализовать базу данных на территории России, а именно установить серверы, на которых и хранятся все сообщения и информация об игроках. Разработчик может использовать, как свое оборудование, так и взять его в аренду у российских компаний.

Издатели игры выбрали второй вариант. Но вовремя не смогли перевести из Сингапура деньги фирме, которая должна хранить данные. Из-за этого компанию уже оштрафовали на один миллион рублей. Сейчас все проблемы решены, и информация локализуется на территории России. Специалисты по кибер-безопасности уверены, такой шаг необходим. Ведь этот мир пусть и виртуальный, но может нести реальную угрозу.

Так американские подростки «моделировали» расстрел одноклассников и преподавателей в школе. Тогда погибли 13 человек. И это не единственный случай, когда дети сначала планировали свое преступление в игре, а после выходили с оружием в реальный мир. Кроме того, внушить что-то в виртуальной реальности, особенно ребенку, задача совсем несложная, уверены психологи.

«Мозг очень зависим от знаете таких ярких вспышек. А в игре этого очень много, каждую секунду что-то стреляет, бахает, куда-то там срывается, и мозг по сути подсаживается как на такой онлайн-наркотик, и он действительно по воздействию на мозг сравним с сильными наркотиками», — говорит психолог Ольга Бурлакова.

Как считают специалисты, добавление PUBG Mobile в список организаторов распространения информации — это первый шаг на пути к созданию реестра видеоигр.