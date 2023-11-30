Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: www.globallookpress.com / Rob Pinney

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Бывший дипломат успел отпраздновать свой вековой юбилей.

Сообщение о смерти политика опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на заявление, распространенное Kissinger Associates, Inc.

Известно, что знаменитый дипломат и политик скончался в среду, 29 ноября, в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. Причины смерти не разглашаются.