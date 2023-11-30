Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich

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Дипломат отметила, что европейская страна в желании выслужиться перед Западом нарушила международную конвенцию.

Дипломатическим скандалом обернулась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию. Болгария, чуть ли не в последний момент отказала в пролете над территорией страны одному из незаменимых участников российской делегации — официальному представителю ведомства Марии Захаровой. Подобную выходку дипломат прокомментировала в личном Telegram-канале.

Захарова назвала произошедшее «злобной глупостью русофобов».

«Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала дипломат.

Запрет на пролет человека, напомнила Захарова, нарушил Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой запрет на въезд в страну не включает в себя полет над территорией без посадки.

«Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — сыронизировала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что подобное случилось вообще впервые в истории. Что может повлечь за собой серьезные политические последствия.

«Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что произошедшее — опасная глупость, которая была допущена кем-то из властей Болгарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат ленинградским блокадникам.