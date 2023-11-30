Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

Фото: www.globallookpress.com / MAGO / Christian Ditsch

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Решения стран Запада в отношении России только вредят самим же западным странам.

Президент России Владимир Путин сообщил во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых, что немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины из-за отсутствия суверенитета у Германии.

«Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что западные страны пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога, что в итоге приводит к ограничению возможностей сотрудничества с Россией и лишает их доступа к дешевым энергоносителям, а следовательно — перекрытию своих источников налогообложения.

«У некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается», — заметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия может делать сотрудничество с развивающимися экономиками в рамках БРИКС, странами, которые являются предметами нападений со стороны развитых в это плане стран. Глава государства добавил, что добиваться признания результатов работы РФ на международной арене безусловно нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Путина на Всемирном русском народном соборе.