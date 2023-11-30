Назван коварный штраф, который поджидает водителей зимой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Обидный штраф можно обжаловать, но на это мало кто решается.

Многих водителей в России может ждать штраф, к получению которого они никак не могут подготовиться, — штраф за несоблюдение дорожной разметки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько.

Такие штрафы возникают из-за суммы обстоятельств: снежной погоды, человеческого фактора и технологического прогресса.

«Разметка чаще, потому что зимой по понятным причинам она незаметна. Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он ее не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф», — объяснил специалист.

Тем не менее, любой попавший в обидную ситуацию автолюбитель может этот штраф обжаловать.

«Если на фотографиях будет видно, что разметка отсутствует, то можно подать жалобу. Но это крайне редко бывает», — рассказал юрист.

Сергей Радько добавил, что чаще всего обжаловать штраф за разметку автомобилисты не спешат: размер выплаты составляет 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России есть два нарушения ПДД, за которые гаишники практически не штрафуют.