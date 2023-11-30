Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dana Kopel; 5-tv.ru

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Турецкий лидер не скрывает своего отношения к премьеру Израиля.

Цитатой дня сегодня вполне можно назвать определение, которое Беньямину Нетаньяху дал Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед парламентом страны, Президент Турции назвал израильского премьера «мясником Газы». А атаки ЦАХАЛА на палестинский анклав — самыми вероломными в истории человечества и попросту — геноцидом.

Договориться о продлении перемирия враждующим сторонам на Ближнем Востоке, тем временем, становится все сложнее. Хотя обе его желают. ХАМАС даже предлагает освободить бойцов ЦАХАЛ, если еврейское государство полностью прекратит огонь в секторе Газа.

Против этого выступают многие израильтяне, которые рассчитывают на новые бомбардировки палестинских кварталов, пока те не будут стерты с лица земли. Как бы то ни было, в ХАМАС заявили, что намереваются вне очереди освободить заложников российского происхождения.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

Спустя почти два месяца после начала вооруженного конфликта, 24 ноября, в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.