Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Ожидается, что европейские страны встретятся на саммите уже в декабре, чтобы обсудить поддержку Незалежной и вступление страны в ЕС.

Предстоящий в декабре саммит лидеров Евросоюза для Украины в вопросе вступления страны в объединение может закончиться ничем. С таким мнением выступил обозреватель Датского радио при ЕС Оле Рыборг.

Как сообщило издание EADaily, именно такой «рождественский подарок» Европа намерена преподнести России. Рыборг уверен, что западные лидеры могут одобрить лишь «классический компромисс по поддержке Украины», то есть в который раз щелкнуть главу киевского режима Владимира Зеленского по носу, перенеся данный вопрос на март 2024 года, когда запланирован очередной саммит Евросоюза.

К слову, Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Уже в апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в июне Европейский совет согласовал Украине статус кандидата.

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