Потеряли славу или утомили друг друга? Почему распалась группа «Непара»

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Коллектив распался летом 2019 года после 17 лет выступлений. У каждого из солистов оказалась на это своя правда.

Участники популярного в нулевых дуэта «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская раскрыли истинные причины распада коллектива. Однако у каждого из них оказалась своя правда…

Случайная встреча

Шоуа и Талышинская познакомились в 1999 году на дне рождения друга мужа артистки. Это знакомство стало переломным моментом для обоих. Талышинская на тот момент жила в Германии вместе с супругом. Работала в еврейском музыкальном театре и не мечтала о большой сцене. Шоуа же тогда уже предпринимал попытки обрести славу, но, как говорится, один в поле не воин. Тогда-то он и вспомнил о Талышинской, связался с ней и предложил работу в дуэте.

В 2002-м появился коллектив «Непара». Вмиг статная, высокая красавица Талышинская и невысокий, но с мощным вокалом Шоуа стали знамениты. Их дуэт ждали в каждом уголке страны, приглашали и за рубеж. Но так продолжалось недолго. Уже в конце нулевых интерес публики начал падать, так как на первые строчки хит-парадов стала выходить музыка иного плана. А в 2012 году Шоуа и вовсе заявил — группы больше не существует.

Потеряли славу или утомили друг друга? Причины распада дуэта «Непара»

В 2012-м Шоуа на одном из концертов внезапно заявил — группа прекращает свое существование. Что стало причиной такого решения, многие тогда и не подозревали. Правда начала появляться потом. Поначалу Шоуа отзывался о Талышинской в негативном ключе. Многие такое поведение связали с тем, что артисту было тяжело переживать угасающую славу. Шоуа в своих многочисленных интервью говорил, что ему было «некомфортно и неудобно за партнершу». Мол, она не так, как он хотел, пела, не так выглядела, не так говорила. Казалось, что его буквально все в ней раздражало.

Сама же Талышинская поначалу отмалчивалась, пытаясь держать лицо. Но вскоре ответила бывшему партнеру. Она признавалась, у Шоуа очень тяжелый характер, он ее постоянно третировал и критиковал. В своих интервью артистка делилась, что за годы совместной работы Шоуа явно ее утомил бесконечными придирками и унижениями. Певец же пытался оправдаться. Мол, он всего лишь призывал Талышинскую к порядку, ведь она могла позволить себе опоздать на репетицию или и вовсе взаимодействовала с ним не так, как ему хотелось бы.

Возрождение, которое не привело к успеху

После распада группы Шоуа пытался устроить сольную карьеру, но через пару лет понял — у него это не получается. Тогда-то он и надумал возродить дуэт «Непара». Талышинская вернулась в группу, вместе они записали еще немало новых песен, но былого интереса публики уже не было. В 2019 году дуэт вновь распался. А Шоуа снова и снова делился с публикой, какая Талышинская «плохая».

«Купил по дешевке ворох старья»: как сложилась судьба дуэта «Непара»

После второго распада группы Шоуа не бросил музыку и выкупил права на все композиции «Непары». Отдал за ценную покупку всего десять тысяч рублей, хотя настоящая стоимость прав исчислялась миллионами. Как Шоуа удалось заключить столь выгодную сделку, до сих пор остается загадкой. Некоторые предположили, что в этом ему помогла дружба с продюсером Олегом Некрасовым, который просто подарил группу певцу.

Талышинская, узнав о выгодной покупке Шоуа, заявила, что экс-коллега «купил по дешевке ворох старья». Но Шоуа уже не обращал внимания на едкие комментарии певицы. А наоборот попытался еще больше отстраниться от нее, удалив совместные фото с Талышинской с официального сайта группы и из социальных сетей. А вместе с ним пригласил в коллектив двух певиц — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. Однако последняя по неизвестным причинам в коллективе надолго не задержалась.

Сама же Талышинская еще во время существования группы в третий раз вышла замуж. Ее избранник — художник-реставратор Иван Салахов. Через год после свадьбы в семье родилась дочка Варвара. После распада группы Талышинская не потеряла себя, она живет с семьей, не испытывает недостатка ни в чем и счастлива.

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