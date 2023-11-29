Актриса театра и кино Тамара Солодовникова ушла из жизни в возрасте 98 лет

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Артистка страдала из-за проблем с сердцем.

Умерла советская актриса Тамара Солодовникова. В 2025 году ей должно было исполниться 100 лет. О смерти артистки сообщил ИА Регнум.

Уточняется, что Тамары Александровны не стало 24 ноября. Врачи констатировали смерть пожилой актрисы в ее квартире в Конаковском проезде.

Как передает издание со ссылкой на источник, Солодовникова скончалась на 99-м году жизни из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Актриса исполнила роли в таких кинокартинах, как «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи» и «Графиня». Кроме того, она выступала в Театре Балтийского флота в г. Лиепая, со временем пополнила ряды сотрудников Рижского театра русской драмы, а в 1958 году начала трудиться в Московском гастрольном театре комедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы предварительные дата и место прощания с актрисой Наталией Дмитриевой.