Трихолог перечислила основные причины выпадения волос

Трихолог Дорош: генетика является одной из основных причин выпадения волос

Фото: www.globallookpress.com / SuperStock

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Существует много факторов поредения шевелюры.

Самые частые причины потери волос — генетическая предрасположенность и гормональный фон. Об этом Газета.ру сообщила врач-косметолог, врач-трихолог Эльвира Дорош.

По словам специалиста, в среднем порядка 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Отмечается, что превышенное количество андрогенов ухудшает состояние волосяных фолликул, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Нередко потеря волос может охватить всю поверхность головы, при этом волосы на теле полностью сохраняются.

Вместе с тем еще одной предпосылкой выпадения волос является стресс.

«Действие стрессорных гормонов приводит к спазму мелких сосудов и, как следствие, нарушению кровоснабжения. Волосяные фолликулы, испытывая дефицит питания и кислорода, замедляют процессы роста волос. Из-за этого волос не получает полноценное питание, истончается, обламывается, выпадает», — объяснила трихолог.

Кроме того, для обеспечения здоровья волос необходимо правильное питание. Голодание и нехватка витаминов, минералов может обернуться усиленным выпадением волос.

Также человек страдает поредением шевелюры при тяжелых острых или хронически протекающих инфекциях (особенно с лихорадками, нарушениями обменных и трофических процессов). Разные травмы кожи головы (ожоги, рассечения), прием некоторых лекарств, дегенеративные процессы, экологические факторы, по словам Дорош, серьезные причины выпадения волос.

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