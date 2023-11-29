НАТО отказал Украине в поставках некоторых видов оружия

НАТО исключило из помощи Украине на 2024 год летальное оружие

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

Соответствующее решение принято на совете военного альянса, посвященного сотрудничеству с Киевом.

Некоторые виды оружия исключены из списка помощи Украине. Официальный сайт Североатлантического военного альянса опубликовал сообщение с этой информацией.

Главы МИД стран-участниц НАТО провели заседание 29 ноября в Брюсселе. Поводом для встречи стало обсуждение вопросов, связанных с Украиной, в том числе, дальнейшей поставки оружия киевскому режиму. Однако в итоге совет принял решение, согласно которому в 2024 году «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь». То есть оружие, которое продолжают просить власти Украины, в рамках сотрудничества с НАТО поставляться не будет.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, на этом настоял именно Будапешт. Ведь, по мнению венгерских властей, такой шаг мог создать риск эскалации конфликта.

«Это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — передает слова Петера Сийярто издание Blikk.

Летальное оружие — собирательное название всех видов вооружения, созданного для уничтожения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ФРГ сделали печальный прогноз для Зеленского по НАТО.