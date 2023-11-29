Разбитые мечты: «Мисс Москва» стала жертвой мошенника

Фото: Instagram* / alesiasemerenko

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Красавица потеряла миллион рублей.

Бывшая участница «Дома-2» и известная модель Алеся Семеренко, которая в 2018 году заняла титул «Мисс Москва», решила попробовать себя на международной арене красоты. Для участия в «Мисс мира» девушка обратилась за помощью к Антону Парамонову, но вместо заветной короны осталась у «разбитого корыта». В подробностях ситуации разобрались в KP.RU.

Разбитая мечта

Как выяснилось, модель попала в руки обманщика, который уже известен в мире конкурсов красоты как популярный «кастинг-директор», способный почти каждой помочь заполучить самое высокое звание. Алеся заплатила Парамонову около одного миллиона рублей за призовое место, однако мужчина быстро исчез, не выполнив своего обещания помочь красавице. Девушка уже обратилась в правоохранительные органы, а ситуацию пока не комментирует, только интригует поклонников.

«Друзья, какой же сейчас треш торится в моей жизни, вы бы знали… Я, конечно, пытаюсь жить дальше, улыбаться и не отчаиваться, но когда уже это закончится? Завтра или в ближайшие дни я расскажу вам, что недавно случилось в моей жизни и перевернуло ее с ног на голову, и кто за этим стоит», — загадочно написала в социальной сети Алеся.

Что известно об обманщике?

Оказалось, что Антон Парамонов не в первый раз втирается в доверие к наивным девушкам, мечтающим блистать на сцене. Он обещает им «золотые горы», а после исчезает.

Прославился Парамонов как менеджер или кастинг-директор конкурса «Мисс Екатеринбург», но начал он свою деятельность в роли простого секретаря. Он был улыбчивым и галантным, быстро полюбился девушкам.

«Он пришел к нам, когда еще ничего толком не умел. Молодой совсем был, не помню, студент или еще школьник. Говорил, что хочет работать. Мы тогда брали стажеров к себе бесплатно, взяли и его. Раньше у нас всех называли менеджерами, но по сути это была ассистентская работа», — вспоминает бывший директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

Спустя год после первой «Мисс» Парамонов вернулся на состязание красоты «повзрослевшим» и наконец получил заветное место работы. Однако в какой-то момент, по словам Светланы, Антон начал преувеличивать свою должность и вместо секретаря представлялся как кастинг-директор. Поводом послужил случай, когда Парамонову пришлось заменить Светлану в ее отсутствие.

«После этого он изменился. Он отлично работал, но попрощались мы тогда, когда его амбиции перевесили его возможности», — делится Петракова.

Первый обман

Парамонов исчез за неделю до следующего конкурса в Екатеринбурге. После, одной из первых жертв мошенника стала мисс Приморья Марина Орешкина в 2018 году. Она узнала об Антоне от знакомых. Девушка заплатила «директору» 40 тысяч рублей на организационный сбор для конкурса в Индии.

«За три или четыре дня до выезда он мне пишет, что конкурс переносится. И конкурс действительно переносился организаторами, но я написала лично его директору, и оказалось, что Антон мои деньги не вносил как организационный взнос. Я ему сказала возвращать деньги. Он начал говорить, что сам в шоке с этой ситуации», — рассказала Марина.

Спустя некоторое время мужчина заблокировал девушку и скрылся. Деньги мужчина в итоге вернул, но через продолжительное время.

«Антон говорит, что у него есть связи на разных конкурсах красоты, так втирается в доверие. Он создает образ делового человека, важной персоны, которая вершит судьбы в конкурсном мире, дает девочкам шансы блистать на сцене. Многие считают его душкой, милым пупсиком», — описывает мисс Приморья обманщика.

Ранее 5-tv.ru писал, кто победил на «Мисс Вселенная».

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