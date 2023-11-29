Избивали детей: страшная секта из СССР, которую спонсировали Успенский и Ливанов

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Shapran

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Почему жестокого лидера никто не остановил?

В ХХ веке существовало множество страшных тоталитарных сект, причем большая часть из них распространилась в западных странах. Однако беда не обошла стороной и СССР. В 80-е и 90-е годы на просторах нашей необъятной страны существовало общество последователей Виктора Столбуна, в котором состояли не только обычные люди, но и представители интеллигентской элиты и даже высокопоставленные партийные работники. 5-tv.ru решил погрузиться в историю и воспоминания очевидцев, чтобы узнать историю одной из самых влиятельных и жестоких отечественных сект.

Виктор Давыдович Столбун родился в 1933 году в семье нейрофизика и медика. Его отец погиб во время научных испытаний, что в ученых кругах сделало его героем, а его сыну дало некоторый авторитет. Несмотря на это, Столбун не смог окончить медицинский институт, и в итоге получил диплом заочного отделения филологического факультета МПГИ по специальности «логика и психология». Благодаря жене, которая работала психиатром, Виктор смог получить специализацию по нейропсихологии и устроиться на стажировку в психиатрическую больницу.

Используя крайне скудные и обрывистые знания о медицине, Столбун разработал лженаучный метод лечения шизофрении, алкоголизма и многих других заболеваний. Он назвал его ДЦРВ — «дозированное центропетально-реперкуссивное воздействие». Суть метода заключалась в «лечении» больных местным замораживающим анестетиком хлорэтилом. Вещество наносили на так называемые «зоны Захарьина-Геда» на коже, что вызывало у пациентов острую боль и зуд. Методику очень быстро разоблачили, было создано два экспертных заключения, подписанных министрами здравоохранения СССР и РСФСР, опровергающих действенность ДЦРВ: результаты исследований показали несостоятельность теоретического обоснования методики и ее неэффективность. Однако Столбун лишь укрепил веру своих последователей, заявив, что «греховный и больной мир» ополчился на них, что доказывает его правоту.

С помощью невероятной харизмы и знания научных терминов, Виктор смог собрать вокруг себя множество последователей, которые искренне верили в чудодейственные свойства методики Столбуна, однако скоро увлечение медициной переросло в настоящую одержимость не только идеями, но и личностью псевдоученого. Виктор создал коммуну, в которой были обязаны жить все члены новообразованной секты. С собой необходимо было привести всех членов своей семьи. Если кто-то отказывался — с ним нужно было немедленно разорвать любые отношения.

Самое страшное, что в секту попадало огромное количество детей. Они воспитывались в чудовищных лагерных условиях. К ним постоянно применяли физическое и моральное насилие, заставляли без остановки учиться и заниматься сельхозработами. Выросшие дети, которым не посчастливилось провести детство в секте, вспоминают о своих мучениях.

«Я была совсем маленькой. Я закончила первый класс. Мне сказали, что я психически больна, и я слушалась. Сделали тесты, воздействовали хлорэтилом. Говорили, что мой мозг будет работать лучше, заставляли учиться и работать, постепенно увеличивали дозу. Считали, что механотерапия, избиения помогают улучшить работу мозга. Я была ребенком, которого больше всех били. Предсказать, за что побьют, было невозможно, потому что логики не было вообще. Это был абсолютнейший произвол», — рассказывала одна из жертв секты.

Самое удивительное в том, что секта очень долго оставалась практически неизвестной. Дело в том, что в нее были втянуты очень влиятельные люди, такие как детский писатель Эдуард Успенский, актер Василий Ливанов, генерал-майор ВВС СССР Александр Цалко и заведующий отдела пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев. Благодаря деньгам и влиянию меценатов, темные секреты Столбуна очень долгое время не всплывали на обозрение общественности. Наоборот, в СМИ создавался положительный образ самого Виктора и показное счастье жителей его коммуны. В 1994 году Столбун даже стал гостем легендарного журналиста Владислава Листьева в передаче «Час пик».

Резонансным срывом покровов стал скандал вокруг дочери Эдуарда Успенского в 2020 году. Татьяна Успенская высказалась против проведения конкурса имени ее отца, заявив, что он недостоин такой чести. По словам Татьяны, отец страдал от алкоголизма, который ему обещал вылечить Столбун. Он неоднократно применял к своим детям домашнее насилие, а также несколько десятилетий материально поддерживал секту, в которой приходилось жить и самой дочери.

Несмотря на то, что лидер секты скончался еще в 2003 году, многие из его последователей до сих пор распространяют идеи Столбуна. Хотя секта больше не существует в первозданном виде, некоторые влиятельные сторонники Виктора продолжают дело своего учителя.

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