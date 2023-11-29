Красотка: многочисленные романы и сложные отношения с родственниками у Джулии Робертс

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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С кем встречалась легендарная актриса?

Звезда Голливуда Джулия Робертс может похвастаться огромным количеством ролей, блестящей карьерой. Однако мало кому известно, что у знаменитости были проблемные отношения с родственниками, и в личной жизни не все складывалось гладко. О том, что оставалось за кадром, рассказал портал 7Дней.ru.

Ранние романы

Джулия Робертс влюблялась много раз. Во времена пребывания в Голливуде она была в отношениях с Мэттью Перри, Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом. К свадьбе все эти романы не привели, позже актрису стали чаще замечать в компании с Ричардом Гиром. Однако, как делились сами актеры, у них была исключительно крепкая дружба.

Во время съемок фильма «Коматозники» Джулия влюбилась в коллегу Кифера Саазерленда. Свадьба не состоялась из-за того, что знаменитость увидела странные фото его жениха с неизвестной дамой.

Также у нее случилась история любви с актером сериала «Закон и порядок» Бенджамином Бреттом.

Брак

В 1993 году в 26-летнем возрасте Робертс впервые вышла замуж. Избранником стал кантри-исполнитель Лайл Ловетт. Брак продержался два года. Практически всю семейную жизнь муж и жена провели в разъездах.

Любовь всей жизни

Главным человеком в жизни мировой кинозвезды стал оператор Дэниэл Модер, с которым она познакомилась на съемках фильма «Мексиканец».

На момент встречи с Джулией Дэниэл был женат. Были слухи, что влюбленная Робертс даже заплатила бывшей жене Модера отступные для ускорения процесса развода. Вскоре пара узаконила отношения. У них трое детей.

Отношения с родственниками

Легендарная актриса долго не общалась со своим братом, так как во время его развода встала на сторону его бывшей жены.

Еще один член семьи, с которой у Джулии были непростые отношения — ее сестра по материнской линии. Она погибла в 2014 году от передозировки запрещенными веществами. Девушка оставила предсмертную записку, в которой на трех страницах обратилась к знаменитой родственнице, обвинив ее в том, что она не разрешала ей видеться с больной мамой.

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