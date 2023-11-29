Не только матерям: какие пособия по уходу ребенком положены отцу
В России отец имеет право уйти в декретный отпуск до полутора лет
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Закон предусматривает разовые или регулярные выплаты обоим родителям.
В России в 2023 году пособие по уходу за ребенком получают около 30 тысяч отцов. По данным Социального фонда РФ, именно столько мужчин находятся в декретном отпуске. Какие еще выплаты положены отцам — в материале 5-tv.ru.
Декретный отпуск отцов
По закону, в отпуск по уходу за родившимся ребенком может уйти один из родителей. Пока один из них находится в декрете, государство выплачивает ему пособие в размере 40% среднего заработка. Такие выплаты положены до момента, когда ребенку исполнится полтора года.
Чтобы отец взял декретный отпуск, ему необходимо написать заявление на работе и приложить пакет документов, в том числе, копию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что мать малыша такое пособие не получает.
В 2023-ем минимальный размер пособия составил восемь с половиной тысяч рублей в месяц, максимальный — 33 тысячи.
Пособия для отцов
Помимо декретного отпуска, отцам положен ряд выплат, которые регламентированы федеральным законодательством. Их размер колеблется в зависимости от регионов.
- Больничный лист. Если ребенок более, ухаживать за ним может не только мама, но и любой член семьи, а также официальные опекуны или попечители. При этом, естественно, такой лист получит только тот, у кого есть официальное трудоустройство.
- Материнский капитал. Хоть единовременную выплату за рождение ребенка принято называть именно материнской, на самом деле ее может получить и отец. Это возможно в случае, если мать ребенка умерла или лишена прав, то есть отец является единственным родителем. Также маткапитал можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на отца.
- Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет. Отец имеет право на пособия, если является единственным родителем. На первого ребенка выплату назначает соцзащита, на второго — соцфонд.
- Единовременное пособие при рождении. Один из родителей имеет право на данную выплату, обратиться за ней можно в течение полугода после рождения малыша. Если супруги в разводе или проживают раздельно, пособие положено тому, с кем ребенок. С 1 февраля 2024 года оно составит 22 909 рублей.
- Выплаты с трех до семи лет. По закону, пособие получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум по региону. Отцы могут претендовать на выплаты, если мать не обращалась в соцзащиту.
- Пособия для одиноких родителей. Отцы-одиночки имеют право на ежемесячные выплаты, если их ребенку от восьми до 17 лет. При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан только один родитель, а доход не должен быть больше прожиточного минимума. Также учитывается стоимость имущества.
- Компенсация при уходе за ребенком-инвалидом. Если трудоспособный отец вынужден был уйти с работы, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидность, ему положена ежемесячная выплата. Она назначается в виде прибавки к пенсии ребенка. Чтобы получить выплату, необходимо обращаться в пенсионный фонд.
- Имущественный налоговый вычет. Если отец приобрел недвижимость и оформил ее на своего ребенка, он имеет право вернуть 13% от стоимости дома или квартиры.
- Социальный налоговый вычет при оплате лечения и обучения детей. Отец может получить компенсацию в размере фактических расходов. Максимальный размер вычета — 120 тысяч рублей в год.
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