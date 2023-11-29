«Мы должны быть готовы»: Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Истребители, считает глава НАТО, лишь усилят ПВО страны. Но на большее можно и не рассчитывать.

Украина сможет усилить свою противовоздушную оборону (ПВО) после поставок истребителей F-16, однако кардинально ситуацию в зоне спецоперации они не изменят. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе Совета НАТО-Украина.

Западные страны, по словам Столтенберга, должны понимать, что нет такого оружия, которое могло бы изменить ситуацию на поле боя в сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей… Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — сказал глава НАТО.

Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине истребители. Дождется ли их Украина — покажет время.

Впрочем, даже если это и произойдет, то вряд ли изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. По крайней мере, так считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, маловероятно, что истребители смогут изменить ход российской спецоперации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с поставками F-16 на Украину.