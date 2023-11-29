Российские военные освободили населенный пункт Артемовское в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Армия Украины понесла существенные потери в живой силе и технике.

Российские военные освободили населенный пункт Артемовское, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт при поддержке авиации и огня артиллерии, до этого улучшив положение по переднему краю.

«Противник потерял до 250-ти военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей», — говорится в сводке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский снайпер провел четыре дня в засаде для ликвидации боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ).