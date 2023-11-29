Будущее планеты: в «Сириусе» проходит III конгресс молодых ученых

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Участники представили научные разработки с игровыми элементами.

Третий конгресс молодых ученых в самом разгаре. Сегодня образовательный центр «Сириус» оказался во власти игроманов. Правда, игромания научная, а роботы и программы готовы выполнять и исследовательские задачи. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

За два дня интенсивной работы на форуме, даже робопес успел повредить механическую лапу. Арену тоже захватили машины. Фанатов такого зрелища искать долго не пришлось. А вот отрыв от реальности на конгрессе исключительно в научных целях.

Молодые ученые доказывают, всегда под рукой может быть любая лаборатория, или например нефтегазовое месторождение — имитация работы с правом на ошибку. Научная игромания прослеживается во многих перспективных разработках. Герои этой аркады — лисенок, которым управляют без джойстика, поможет в реабилитации после травм.

Изобретатели уверены, что науку через игры, легче популяризировать. И чем раньше начать это делать, тем лучше. Здесь даже коктейли готовят по научному. Кеги с жидким азота хватит на всех.

Чудеса техники можно увидеть, даже на самых неприметных стендах. Вот здесь, здесь показывают, как найти пораженные онкологией клетки. Впрочем, самое главное что всеми этими разработками уже заинтересовались представители государства и крупных предприятий.