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С начала массового строительства в Махачкале нелегальных многоэтажек сменились восемь мэров.

Сотни людей в Махачкале зимой рискуют остаться на улице. В городе сносят многоэтажные дома, в которые семьи заселились еще восемь лет назад. Менялись мэры, работники надзорных органов. И вдруг обнаружились самострои! Власти настроены решительно — все лишнее снести. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов увидел, каких масштабов достигла в городе проблема с самовольной застройкой.

Попытка снести дом едва не привела к драке. Полицейские, судебные приставы и чиновники схлестнулись с жильцами многоквартирного дома на улице Тбилисская.

Пока жильцов не было дома, спецтехника разрушила входную часть подъезда, лестницу и несколько стен второго этажа. Люди вернулись с работы и буквально прыгнули под машину. В итоге водитель ретировался.

Свою однушку Жаминат купила восемь лет назад. Застройщик клялся, что все документы есть и стройка законная. Когда женщина сделала ремонт и въехала, она узнала, что суд вынес решение о сносе ее дома.

«Без жильцов приняли решение снести дом. 47 хозяйств оплатили все под ноль, а на суде приняли решение как будто нас нет, как будто ни одна квартира не продана», — рассказала женщина.

Это отнюдь не единственный самовольно возведенный дом в городе. «Махачкалинский каньон» — так горожане называют этот микрорайон. Яркий пример хаотичной и плотной застройки. Тут жильцы двух разных домов могут поздороваться в окно.

Махачкала строится не по генеральному плану. Есть прописанные нормы и правила градостроительства, но они не соблюдаются. Люди купили квартиры в одном из домов, а спустя год рядом построили незаконно девятиэтажку. Теперь окна этих людей выходят на стену соседней высотки. В таких кирпичных джунглях контролирующие органы не могли не замечать нарушения строительных норм.

«Приезжали, смотрели и уезжали все структуры: и участковый, и архнадзор, и администрация, и прокуратура. Они все это знали, значит, все получали свой интерес отсюда, раз он строился», — заявила Лаура Каймаразова.

С тех пор, как начали строить этот дом, сменились восемь мэров. Некоторые получили тюремные сроки. Общественник и юрист Арсен Магомедов объясняет –много лет дома в Дагестане строили по отлаженной схеме: застройщик покупал участок, получал разрешение на строительство частного дома, но возводил многоэтажку.

«Чтобы возвести полностью весь объект, застройщик вступал в коррупционную связь с контролирующими чиновниками, и соответственно все контролирующие органы закрывали глаза», — объяснил юрист.

Затем, когда дом построили, от имени пайщиков застройщик обращался в суд с просьбой узаконить строение. По такой схеме строилось некачественное, некомфортное, но дешевое жилье.

«Из-за цены люди берут, а дальше кусают локти, потому что застройщику проблематично его достроить», — рассказал руководитель риэлторской компании Джаваншир Гургунаев.

Таких домов в Махачкале 457. Часть уже узаконили и ввели в эксплуатацию. 277 многоэтажек пока «висят в воздухе». По ним окончательные решения в администрации еще не приняты. Есть недостроенные, которые наверняка снесут.

«Нам скоро предоставят технику для сноса пяти-шестиэтажных зданий. Будем сносить. Самовольное строительство нужно остановить. Возведенные объекты без разрешительных документов будут снесены», — заявил начальник управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Шамиль Ибрагимов.

Собственники самостроя по улице Тбилисская признают свою вину — купили квартиры, поверив застройщику. Сейчас он фигурант уголовного дела.

Этот дом прошел техническую экспертизу — да, он построен незаконно, но качественно. Жильцы теперь хотят найти компромисс с администрацией Махачкалы, чтобы их дом узаконили также, как и сотни других.