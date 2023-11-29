После снегопада: коммунальные службы в Петербурге работают в усиленном режиме

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Завтра до города доберется еще один снежный циклон.

Петербург расчищают от снега. На улицы вывели дополнительные силы, за последние сутки в снегоплавильные пункты вывезли более 35 тысяч кубометров снега.

Сильнейшая метель обрушилась на город в ночь на вторник. В первую очередь расчищают дороги, подходы к метро, остановкам и соц. объектам. Власти просят собственников зданий подключаться к уборке прилегающих территорий. И также обращают внимание жителей на парковку автомобилей на нужной стороне улицы, согласно графику на знаках.

«Знак предписывает остановка запрещена в это время, зона по этому времени, обратите внимание, с часу до семи. Это дополнительные силы, дополнительные трудности. Видели как работники ручного труда буквально выгребают из-под машины снег», — говорит директор СПб ГУДП «Путь» Альберт Игнатенко.

Петербуржцам пока рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и продолжать работать удаленно. Погода сегодня дает городу небольшую передышку. А уже завтра очередной южный циклон обрушит на северную столицу новый снегопад.