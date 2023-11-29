«Эффект бумеранга»: в Кремле отреагировали на признание Набиуллиной «разрушителем года»

В Кремле отреагировали на признание Набиуллиной разрушителем года

Фото, видео: www.globallookpress.com / TASS Host Photo Agency; 5-tv.ru

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Почему западная газета так охарактеризовала действия главы Центробанка России?

В Кремле прокомментировали признание изданием Politico главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной «разрушителем года». Тему с журналистами обсудил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Прежде газета Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в укрепление российской экономики. Журналисты заявили, что благодаря ее действиям удалось «предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, которые должны были опустошить казну Кремля».

По мнению Пескова, это говорит о том, что европейские политики признают неээфективность санкций в отношении России.

«Еевропейские политики также видят неэффективность принятых санкций и видят также эффект бумеранга этих санкций, это первое. Дальше очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, которые были приняты, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — указал Песков.

Газета Politico также внесла в шорт-лист «разрушителей» борющегося за независимость Каталонии политика Карлеса Пучдемона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, были выявлены главный «деятель» и «мечтатель». Первым стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а вторым — президент Украины Владимир Зеленский.

Санкционное давление увеличилось после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как Запад понадеялся на свое главное оружие, но проиграл.