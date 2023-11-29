В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Brandt; Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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За выполнение задания задержанного обещали вывезти на Украину.

Правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить теракт на одной из столичных железнодорожных станций. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, мужчина 1983 года рождения в ноябре получил задание от неустановленного соучастника и согласился его выполнить. Он должен был совершить теракт путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции.

«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», — сказала Иванова журналистам.

В ходе допроса мужчина признался, что за выполнение задания заказчик обещал вывезти его на территорию Украины. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Воронежа хотел подорвать военкомат и уехать на Украину, но был пойман ФСБ.