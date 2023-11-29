А ей всего 16 лет: дочь Началовой вышла в свет с известным мужчиной

Фото: Instagram* / veraldonina

Читайте нас в: Дзен Новости

Вера Алдонина пошла по стопам матери.

Певицы Юлии Началовой не стало четыре года назад. Ее 16-летняя наследница Вера Алдонина решила продолжить артистический путь матери. Недавно девушка спела дуэтом с известным певцом Эмилем Кадыровым. Об этом сообщает портал dni.ru.

Как передает издание, дочь покойной певицы выступила на мероприятии в концертном зале «Градский Холл». Отмечается, что Кадыров и Алдонина пели дуэтом, танцевали и держались за руки.

Стоит добавить, что азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров сотрудничал с Началовой, незадолго до ее смерти он договорился с ней о записи дуэтной композиции. Артист делился, что они даже выбрали песню, обговорили все детали, оставалось только записать, но судьба распорядилась иначе.

В марте 2019 года певицу экстренно госпитализировали в больницу в Москве прямо с репетиции. Ее состояние оценивалось как тяжелое из-за осложнившейся подагры и гангрены ноги. Болезнь исполнительницы началась с незаживающей мозолью на ноге. Несмотря на все старания медиков, Началова скончалась из-за остановки сердца на фоне заражения крови на 39-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долина отчитала дочь Началовой.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.