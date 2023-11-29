Никакой помощи? Почему возвращение Трампа станет крахом для Украины

Фото: Reuters / OCTAVIO JONES

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад явно устал поддерживать режим Зеленского.

Владимир Путин надеется, что западные страны устанут выделять Украине деньги. Такой новостью поделилось издание EADaily со ссылкой на финскую телерадиовещательную корпорацию YLE.

США и Германия давят на Зеленского, убеждая последнего сесть за стол переговоров. В качестве средства давления используется сокращение поставок вооружения. Как отмечает ведущий научный сотрудник финского Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак, пока данная информация не более чем слухи. Однако перестать помогать Запад может по совершенно другой причине, у него просто кончилось вооружение.

«Если Германия намерена и дальше поддерживать Украину оружием, ей необходимо развивать собственную оружейную промышленность», — считает Салониус-Пастернак.

Несколько иная ситуация в Соединенных Штатах Америки. У страны есть достаточное количество боеприпасов и техники для помощи киевскому режиму. Однако Белый дом боится отправлять его, так как оружие может понадобиться для других конфликтов. Также исследователь остерегается, что вся поддержка может прекратиться, если к власти придет Дональд Трамп.

«Еще одна тревога — возможное возвращение к власти Дональда Трампа, потому что тогда помощь Украине может моментально закончиться», — уверен аналитик.

Тем не менее прошедшие выборы в Европе стали плохим сигналом для Украины. К примеру, выборы в Нидерландах выиграла правая партия PPV. Ее лидер заявил, что готов прекратить помощь Киеву оружием. Аналогичная ситуация и в Словакии.

«Наконец-то»: в МИД отреагировали на признание Украины в зависимости от Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны продолжают снижать объемы помощи армии Украины.