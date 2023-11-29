Заложница и возлюбленная сына мафози: лучшие роли Орнеллы Мути

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio D'avanzo

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Фильмы с участием актрисы считаются мировой классикой.

прошла премьера В Москветеатрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения», одну из ролей в которой сыграла итальянская актриса Орнелла Мути. В честь этого редакция 5-tv.ru решила вспомнить самые известные картины с ее участием.

Укрощение строптивого

Орнелла Мути. Фото: Кадр из к/ф «Укрощение строптивого», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, 1980 г.

«Укрощение строптивого» — одна из главных картин не только в карьере не только Мути, но и Адриано Челентано. События романтической комедии разворачивается в вымышленной итальянской деревне Ровиньяно. Челентано исполняет роль грубоватого фермера Элиа, который живет холостяком и не приемлет женского общества. Однажды в его деревню попадает молодая девушка Лиза Сильвестри. Ей приходится задержаться в Ровиньяно из-за сломавшейся машины. Познакомившись с фермером, она решает изменить его жизнь.

Безумно влюбленный

Орнелла Мути. Фото: Кадр из к/ф «Безумно влюбленный», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, 1981 г.

«Безумно влюбленный» — еще одна работа Орнеллы Мути и Адриано Челентано, ставшая бессмертной классикой. Актриса исполняет роль принцессы маленького государства Сан-Тулип. В нее влюбляется харизматичный водитель автобуса по имени Барнаба Чиккини. Но их любви мешает миллионер, желающий взять девушку в жены, а взамен закрыть государственный долг страны.

Самая красивая жена

Орнелла Мути. Фото: Кадр из к/ф «Самая красивая жена», реж. Дамиано Дамиани, 1970 г.

«Самую красивую жену» можно назвать одной из самых «взрослых» картин в фильмографии Мути. В основу сюжета легла настоящая история сицилийки Франки Виолы. В середине XX века девушку похитил отвергнутый жених и силой принуждал к браку. Несмотря на это, девушка не согласилась выйти за него, став символом независимости итальянских женщин. Примечательно, что актер сыгравший сына мафиози и возжелавший взять в жены героиню Мути в действительности стал мужем актрисы. Правда, их брак продлился всего лишь несколько лет.

Народный роман

Орнелла Мути. Фото: Кадр из к/ф «Народный роман», реж. Марио Моничелли, 1974 г.

В «Народном романе» актриса исполняет роль красавицы Винченцине, которая выходит замуж за немолодого рабочего Джулио. У пары рождается ребенок, однако в семейной жизни все не так гладко. Девушка заводит молодого любовника, пусть и сильно винит себя за это. Ближе к финалу истории ей придется сделать трудный выбор, с каким мужчиной провести свою жизнь.

Вместе с Мути в драме снялись Уго Тоньяцци и Микеле Плачидо. В 1975 году картина получила премию «Давида Донателло» за лучший сценарий.

Бонни и Клайд по-итальянски

Орнелла Мути. Фото: Кадр из к/ф «Бонни и Клайд по-итальянски», реж. Стено, 1983 г.

В 1983 году в Италии решили осовременить знаменитую историю о Бонни и Клайде. Вместо мрачной криминальной истории киноделы сняли комедию. По сюжету гангстеры во время ограбления банка берут в заложники продавца сувениров Лео, постоянно попадающего в различные неприятности, и молодую девушку Розетту Фоскини, которая потеряла очки.

Во время бегства автомобиль банды переворачивается, и жертвы сбегают вместе с чемоданом денег. Теперь их ищет не только полиция, но и преступники. Картина полюбилась зрителям по всему миру.

Кроме того, мы хотим рассказать несколько интересных фактов о жизни актрисы.

Мало кто знает, но Орнелла Мути это псевдоним, который долгое время ей не нравился;

Актриса оплатила долги одного из мужей, чтобы тот согласился на развод;

Мути учит русский язык и хочет навсегда переехать в Россию;

Орнелла Мути крутила роман с Адриано Челентано;

Звезда в молодости снималась в откровенных сценах и совершенно не стесняется этого факта из своей биографии.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орнелла Мути раскрыла секрет вечной молодости. Актриса соблюдает диету и режим сна, занимается спортом и не пьет алкоголь.