Заложница и возлюбленная сына мафози: лучшие роли Орнеллы Мути
Орнелла Мути крутила роман Адриано Челентано
Фото: www.globallookpress.com / Maurizio D'avanzo
Фильмы с участием актрисы считаются мировой классикой.
Укрощение строптивого
Орнелла Мути.
«Укрощение строптивого» — одна из главных картин не только в карьере не только Мути, но и Адриано Челентано. События романтической комедии разворачивается в вымышленной итальянской деревне Ровиньяно. Челентано исполняет роль грубоватого фермера Элиа, который живет холостяком и не приемлет женского общества. Однажды в его деревню попадает молодая девушка Лиза Сильвестри. Ей приходится задержаться в Ровиньяно из-за сломавшейся машины. Познакомившись с фермером, она решает изменить его жизнь.
Безумно влюбленный
Орнелла Мути.
Самая красивая жена
Орнелла Мути.
Народный роман
Орнелла Мути.
В «Народном романе» актриса исполняет роль красавицы Винченцине, которая выходит замуж за немолодого рабочего Джулио. У пары рождается ребенок, однако в семейной жизни все не так гладко. Девушка заводит молодого любовника, пусть и сильно винит себя за это. Ближе к финалу истории ей придется сделать трудный выбор, с каким мужчиной провести свою жизнь.
Вместе с Мути в драме снялись Уго Тоньяцци и Микеле Плачидо. В 1975 году картина получила премию «Давида Донателло» за лучший сценарий.
Бонни и Клайд по-итальянски
Орнелла Мути.
В 1983 году в Италии решили осовременить знаменитую историю о Бонни и Клайде. Вместо мрачной криминальной истории киноделы сняли комедию. По сюжету гангстеры во время ограбления банка берут в заложники продавца сувениров Лео, постоянно попадающего в различные неприятности, и молодую девушку Розетту Фоскини, которая потеряла очки.
Во время бегства автомобиль банды переворачивается, и жертвы сбегают вместе с чемоданом денег. Теперь их ищет не только полиция, но и преступники. Картина полюбилась зрителям по всему миру.
Кроме того, мы хотим рассказать несколько интересных фактов о жизни актрисы.
- Мало кто знает, но Орнелла Мути это псевдоним, который долгое время ей не нравился;
- Актриса оплатила долги одного из мужей, чтобы тот согласился на развод;
- Мути учит русский язык и хочет навсегда переехать в Россию;
- Орнелла Мути крутила роман с Адриано Челентано;
- Звезда в молодости снималась в откровенных сценах и совершенно не стесняется этого факта из своей биографии.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орнелла Мути раскрыла секрет вечной молодости. Актриса соблюдает диету и режим сна, занимается спортом и не пьет алкоголь.