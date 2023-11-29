Фото: www.globallookpress.com / Mariam Medvedeva

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Неужели возвращение культового проекта не понравится зрителям?

Время «Фабрики звезд» уже прошло. Об этом в беседе с utro.ru рассказала Лина Арифуллина — режиссер и создатель культового шоу, выходившего на одном из федеральных каналов.

Таким образом женщина ответила на недавнее заявление Тины Канделаки. Та заявила, что российское телевидение нуждается в появлении новых имен.

«На мой взгляд, эпоха «Фабрики» уже прошла. Именно «Фабрики» как реалити-шоу. Было время, хорошее время. Теперь есть «Голос“», — считает Арифуллина.

Она добавила, что не всегда интересно следить за жизнью участников. С ней согласен один из выпускников «Фабрики» Юрий Титов. Мужчина уверен, что новое аналогичное шоу не покажет высоких рейтингов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Титов страдает от одиночества. Исполнитель даже пытался найти возлюбленную на сайте знакомств. Мужчина отметил, что ему нравятся творческие девушки.