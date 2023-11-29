Незаживающая рана Донбасса: под Луганском открыли мемориал жертвам ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Облагорожены почти 400 могил мирных жителей и ополченцев.

Первые триста могил появились там в 2014 году. Большинство погибших — мирные жители, которые попали под обстрелы украинских националистов. Позже на территории кладбища стали хоронить и ополченцев, защищавших Луганск. В память о них установлен обелиск с бронзовым ангелом, а на входе расположена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына. Для многих семей, потерявших своих близких, это святое место. Сами луганчане называют его «Незаживающая рана Донбасса».

«Это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной республики, героям Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту своей земли. Стали отстаивать свое право быть частью русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском», — напомнил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.