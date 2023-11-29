Точное попадание: как бойцы РФ уничтожают технику ВСУ

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Бронетехнику удалось обнаружить разведчикам с помощью дронов.

В зоне спецоперации наши военные уничтожили вражеские боевые машины пехоты и легкобронированный пикап. Бронетехнику ВСУ с помощью дронов обнаружили разведчики южной группировки войск.

Координаты передали артиллерии. Удар нанесли из реактивных систем залпового огня «Град». Затем по уцелевшей бронетехнике отработал расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Атаку наших бойцов прикрыли расчеты с противодроновыми ружьями. Они позволили артиллеристам успешно выполнить боевую задачу и незаметно сменить огневую позицию.