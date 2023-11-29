Американский конвертоплан потерпел крушение в районе японских островов Якусима

NНК: конвертоплан Osprey США упал у берегов Японии с 8 людьми на борту

Фото: www.globallookpress.com / Joseph Ceriales

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Что произошло с летательным аппаратом?

В районе японских островов Якусима (префектура Кагосима) рухнул конвертоплан Osprey Вооруженных сил США. Об этом сообщает телеканал NHK.

Предполагается, что на борту летательного аппарата могли находиться восемь человек. На данный момент более подробная информация об инциденте не предоставляется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Техасе упал самолет на оживленную улицу. Борт вспыхнул сразу после крушения. Пламя перекинулось на соседнее здание и припаркованные автомобили.