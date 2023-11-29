«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Реализация проекта пройдет в несколько этапов.

Стало известно, что правительственная комиссия по законодательной деятельности официально подтвердила уже заключенное в прошлом году соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, а также в совместном исследовании Луны. Об этом сообщила пресс-служба правительства, предоставив соответствующий документ РБК.

«Основными участниками проекта станут „Роскосмос“ и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров», — отмечается в материале РБК.

Реализация проекта должна пройти в несколько этапов. Во время первого совместные миссии стран исследуют поверхность спутника, а также определят лучшее место для размещения станции. Кроме того, необходимо верифицировать технологии для безопасной высокоточной мягкой посадки.

На втором этапе будет учрежден центр управления новой станцией и планируется доставка объемных грузов, создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и обеспечения транспортных услуг.

На третьем этапе ожидается расширение функционала модулей станции, а также полноформатное освоение Луны.

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