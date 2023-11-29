Появился новый способ кражи доступа аккаунта на Госуслугах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Схема такая же, как и со «службой безопасности банка».

Мошенники придумали новую схему для взлома аккаунтов россиян на Госуслугах, сообщают «Известия». Это их ответ на усиление защищенности портала — введение обязательной двухфакторной верификации.

Раньше злоумышленники взламывали личные страницы граждан, пользуясь слабостью паролей и вредоносными программами. Теперь же они сами выходят на связь с жертвой и сообщают о якобы взломе страницы. Далее, под видом службы поддержки, выманивают у нее пароль, который приходит на телефон для подтверждения входа.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что с помощью страницы на Госуслугах мошенники могут получить доступ к банковским картам жертвы и даже взять от ее имени микрокредит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом способ обмана одиноких россиян.