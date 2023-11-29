Держат ВСУ в напряжении: как работают минометчики на купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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На купянском направлении враг постепенно сдает позиции

На купянском направлении СВО врага в напряжении держат минометчики группировки войск «Запад». Работать приходится практически на самом краю передовой.

Зачастую расстояние между позициями наших бойцов и украинских боевиков не превышает пару километров. Военкор «Известий» Марина Кравцова увидела работу наших подразделений.

Новые цели разведка им сообщает постоянно. Сейчас минометный расчет работает по пункту временной дислокации боевиков вооруженных формирований Украины. Кадры объективного контроля фиксируют точное попадание по цели.

Минометчики держат врага в постоянном напряжении: орудие мобильное, работать можно как из вот такой оборудованной позиции, так и в принципе из любой точки. К противнику подбираются ближе, чем на два километра.

Минометчики из группировки войск «Запад» рассказывают: в их сторону прилеты — уже редкость. Сейчас все больше работают, что называется «на выезде» — как кочующий миномет.

«Выпал снег, стало тихо. Может у них снаряды закончились. Мы как работали, так и работаем, без остановки постоянно. Кого-то разведка заметила, выехали, отстрелялись. И вернулись», — делится заряжающий с позывным «Граф»

На купянском направлении враг постепенно сдает позиции, и уходит в тыловые районы.

«Отходит, если сравнивать — было гораздо напряженней два месяца, месяц назад. Были гораздо активнее действия, сейчас мы немножко вольготней себя чувствуем», — поделился замкомандира минометного взвода с позывным «Ерема».

После работы с оборудованной позиции, как сейчас, прячутся в укрытие — такое компактное, что вдвоем не разойтись, оператор в бронежилете не вместился. Щель специально сделана узкой, чтобы уменьшить вероятность попадания боеприпаса противника.

Но даже здесь по мере возможностей создали комфортные условия — есть даже печка. Правда, топят редко, чтобы не демаскировать позицию.

Замкомандира взвода — мобилизованный, в обычной жизни человек творческий — художник-оформитель. Когда пришла повестка, обрадовался, был опыт работы и в силовых структурах. И сейчас рядом с минометом, который за форму основания назвали «Поднос», чувствует себя как в своей тарелке.

«Я понимаю, за что мы воюем, понимаю против кого, и понимаю, что страна нуждается в поддержке, поддержке своих граждан», — рассказал боец.

Только чаю попить так и не успели. Пока говорили, пришла новая цель. И снова — за работу.