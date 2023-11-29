Вторая волна? В Петербург идет новый снежный циклон

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Снегопад в городе заметно усилится в четверг.

Коммунальщики Петербурга продолжают устранять последствия мощного снегопада, который обрушился на город сутки назад. Власти заявляют, что на улицы выведено максимальное количество техники и людей.

Но если дороги в северной столице удалось привести в порядок, то дворы и тротуары по-прежнему напоминают полосу препятствий. Корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева убедилась в этом.

По городу курсирует спецтехника — от снега чистят проезжую часть и тротуары. Но по обе стороны дороги после такой уборки часто вырастают новые сугробы. Автомобилистам приходится вручную откапывать машины.

За минувший день от петербуржцев поступило более тысячи жалоб на некачественную уборку. Жители недовольны тем, что порой кучи снега вырастают в непредусмотренных для этого местах.

Комитетом по благоустройству утвержден регламент, по которому снежные кучи не должны находиться на пешеходных переходах, мостах, водоотводах, тротуарах и остановках общественного транспорта. Тем не менее, сегодня пешеходам приходится преодолевать вот такие преграды, чтобы сесть в автобус

Из-за гололеда в травмпунктах выросло число обращений с ушибами и переломами. Осторожно ступать по подтаявшей снежно-ледяной массе петербуржцам порой приходится по без того узким тротуарам.

В Комитете по благоустройству сообщают, чтобы расчистить тротуары и справиться с образовавшимися снежными отвалами уже привлекли все возможные ресурсы. Улицы убирают 870 машин и порядка тысячи рабочих. Специально для вывоза убранного снега открыты дополнительные пункта складирования. Результат, по словам жителей, уже заметен.

Чтобы полностью очистить магистрали — горожан просят по возможности пользоваться общественным транспортом или перейти на удаленный формат работы. Властям вторят синоптики: по их прогнозам, из-за резкого перепада температур ожидается гололедица.