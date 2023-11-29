«Тревожно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграл с Гузеевой спустя 40 лет после расставания

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Актер вместе с телеведущей учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Однако после получения дипломов их пути разошлись на 40 лет.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков рассказал, как ему работалось на одной съемочной площадке с заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой. 40 лет назад они были однокурсниками — учились в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Однако после получения дипломов их пути разошлись. Встретились они лишь на съемках комедии «Теща».

«Тревожно было. Мы же не знаем, что произошло с человеком за 40 лет. Встретились и оказалось, будто не было этих 40 лет. Мы помним всех однокурсников. Поэтому очень мило вспоминали всех и расслабились», — признался актер корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Теща».

А вот сама телеведущая, кажется, больше тревожилась из-за совместной работы с юмористом Гариком Харламовым. Ведь с ним не один год враждовала. Все началось с того, что комик стал публиковать в социальной сети смонтированные ролики из программы «Давай поженимся!» с Гузеевой, которая является ведущей шоу. На речи телеведущей он накладывал фрагменты из различных мультфильмов и самостоятельно исполненные шутки. Многие поклонники не оценили попытки высмеять Гузееву, но критика Харламова лишь подстегивала и дальше монтировать видео.

Гузеева долго молчала, но в один момент не выдержала. Во время записи программы она обратилась к Харламову и заявила, что он ее «задолбал». Телеведущая долго злилась на комика, грозилась заблокировать его, но поступившее предложение сняться вместе приняла. Благодаря работе на одной съемочной площадке они зарыли топор войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Гарик Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма «Теща».