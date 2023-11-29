Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Bernd Elmenthaler

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Немецкий политик заявила, что Бербок на своем посту пока запомнилась лишь своими промахами.

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за поведение главы МИД ФРГ Анналены Бербок. С такими слова немецкий политик выступила после серии заявлений Бербок.

Так, Вагенкнехт раскритиковала Бербок сначала за слова об объявленной войне атомной державе — России, а после и за мнение о конфликте вокруг сектора Газа. По утверждению Бербок, будто гуманитарная помощь не нужна сектору Газа, пока там идут бои. При этом беспокоиться о том, чтобы наступило перемирие, должны не политики.

«Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, — это не задача политики. Что за безответственная и извращенная логика! Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел», — возмутилась депутат в социальной сети.

К слову, заявление Бербок про войну против России сделала в начале года в ходе заседания ПАСЕ. При этом МИД ФРГ в связи с ее высказыванием уточнил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. А о ситуации в секторе Газа заявила, что для облегчения страданий жителей анклава недостаточно просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики». За что и подверглась критике коллег.

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