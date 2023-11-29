В Турции убита россиянка с несовершеннолетней дочерью: что известно о жестоком преступлении

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Гражданка РФ и ее дочь были жестоко убиты в собственном доме.

В Турции убиты двое россиянок. Об этом сообщило агентство Habertürk. Тела женщины и ее несовершеннолетней дочери были найдены в турецком курортном районе Бодрум.

Погибших обнаружили местные жители на крутом склоне у обочины дороги. О том, что это жестокое убийство, стало понятно сразу: одно из тел было завернуто в простыню и перевязано веревкой. Турецкая полиция проводит расследование происшествия, назначена судмедэкспертиза. Тела убитых доставлены в центральную больницу региона.

Что известно об убитых в Турции россиянках

Россиянка, тело которой вместе с ее погибшей дочерью нашли в турецком курортном районе Бодрум, работала моделью, сообщает местное издание Anterhaber. По информации издания, женщину звали Ирина, фамилия не разглашается в интересах следствия.

Работа в модельном бизнесе была основным источником дохода в семье. Женщина жила и работала преимущественно в Москве, но участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Также россиянка работала риэлтором в Турции. Ее дочери исполнилось 15 совсем недавно, она мечтала пойти по стопам матери и тоже стать моделью.

Самая жуткая подробность кроется в последнем видео, опубликованном на страничке девочки в соцсетях. На видео подросток рассказывает, что они с мамой прилетели в Стамбул на выходные, чтобы отпраздновать день рождения. Он станет для девочки последним.

Что известно об убийстве россиянок в Турции

Как сообщают турецкие СМИ, первыми забили тревогу родственники погибших. Несколько дней назад они не смогли связаться с Ириной и написали заявление о пропаже. Сразу же после этого родные убитых отправились в дом семьи в Турции. Там их ждала страшная находка.

В доме родственники убитых россиянок обнаружили следы крови. Именно в этот момент турецкая полиция приступила к активным действиям. Органы правопорядка отсмотрели камеры рядом с местом убийства и обнаружили, что из дома в день трагедии выехал автомобиль. Именно на маршруте этого авто и были найдены тела россиянок.

Кого подозревают в убийстве модели из России с дочкой в Турции

Полиция обнаружила на телах погибших огнестрельные ранения. Теперь сомнений не оставалось — это хладнокровное и расчетливое убийство. Довольно быстро следствие выдвинуло первую версию, заподозрив в убийстве самого близкого человека погибших — бывшего мужа женщины, гражданина Финляндии. Мужчина объявлен в розыск, органы правопорядка ищут его по стране, а также проверяют, не успел ли подозреваемый уехать из Турции. Следствие рассматривает и другие мотивы.

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