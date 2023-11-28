Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Затягивания конфликта между Россией и Украиной можно было избежать еще в 2022 году благодаря действиям дипломатов.

Об истинных требованиях России к властям Украины рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший дипломатическую группу на переговорах.

Какие требования Россия выдвинула к Украине?

В беседе с журналистами Мединский отметил, что одно из самых важных требований — сохранение Украиной нейтрального статуса по отношению к НАТО. Еще одним безусловным требованием было признание Украиной вхождения Крыма в состав России.

«Начало переговорного процесса о независимости республик Донбасса. Там был большой ряд гуманитарных требований. Но мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила», — подчеркнул помощник президента РФ.

Мединский добавил, что в конфликт Россию втянули страны Запада и непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Политик напомнил, что предварительно согласованный документ договора на 18 страницах передали в Киев. И он мог остановить боевые действия.

Почему Зеленский упустил шанс закончить конфликт с Россией?

Затронул Мединский и информацию о политиках, которые отсоветовали Украине заключать мирный договор с РФ. Помощник президента отметил, что поступок украинского политика Давида Арахамии, рассказавшего правду о срыве переговоров, делает ему честь. Но к украинским властям, зарубившим на корню возможность мирного завершения вооруженного конфликта, остается много вопросов.

«Когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные хозяева. Насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Но также Арахамия сам признался, что была какая-то сформирована группа иностранных советников», — рассказал Мединский.

Политик добавил, что послушавшись представителей «коллективного Запада», Зеленский упустил шанс быстро завершить неравное противостояние с Россией.

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — заявил Мединский.

На каких условиях может закончится спецоперация?

Ответ на этот вопрос Мединского однозначен: на тех условиях, о которых неоднократно говорил президент РФ. Это выполнение целей и задач СВО, которые Владимир Путин озвучил еще 24 февраля 2024 года.

«Я еще раз скажу, что мы никогда ни разу не отказывались от ведения мирных переговоров с Украиной. Добавлю от себя мое глубокое личное убеждение, что с украинцами мы — один народ, у нас общая история и у нас — никуда не деться — общее историческое будущее», — сказал Мединский.

Помощник президента напомнил, что в настоящее время основной помехой для продолжение диалога между Россией и Украиной является указ президента Зеленского, который переговоры запрещает.

Мединский также процитировал слова Путина о том, что власти Украины в принятии политических решений не являются ни суверенными, ни самостоятельными.

Почему Украина остановила переговоры с Россией

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал заявление о том, что военные действия на Украине могли закончиться еще прошлой весной. Тогда переговорный процесс проходил в рамках нескольких встреч, и стороны даже начали приходить к кое-каким договоренностям. По словам Арахамии, Россия изъявляла готовность закончить специальную военную операцию при соблюдении Киевом нескольких пунктов, главные требование Москвы — нейтралитет Украины по отношению к западному военному альянсу.

Документ стороны подписали после долгих споров и обсуждений, в итоге пачку бумаг согласовали руководители переговорных групп обеих стран — Владимир Мединский и Давид Арахамия. Эти группы создали почти сразу после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022-го.

Как известно, Россия и Украина провели несколько очных встреч при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, другие беседы проходили в формате видеосвязи. В мае с обеих сторон прозвучали сообщения, что переговоры приостановлены. Москва возложила ответственность за это на Киев. Требованием Украины для возобновления диалога был вывод российских войск, Россия настаивала на обсуждении своих условий. В них входит отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, прекращение поставок западных вооружений, боевых действий и возвращение к нейтральному статусу.

Мединский в бесед с журналистами неоднократно подчеркивал, что Москва готова продолжать переговоры в любой момент, вопрос об их восстановлении нужно задавать непосредственно Киеву. Об этом говорили также в официальных заявлениях президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и многие другие первые лица государства. Однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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