Сын Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Культовый режиссер находится в больнице с 12 ноября.

Состояние находящегося в больнице кинорежиссера Александра Митты не ухудшалось. Об этом РИА Новости сообщил сын артиста.

Ранее Telegram-каналы распространили новость о том, что якобы состояние режиссера продолжает ухудшаться, и у него вдобавок развилась застойная пневмония.

Сын народного артиста России сказал, что эта информация является ложной.

«Никаких ухудшений не было», — подчеркнул Евгений Митта.

Культовый режиссер Александр Митта был госпитализирован в одну из московских больниц более двух недель назад, 12 ноября из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного ранее инсульта.

До этого сын деятеля культуры, комментируя причины госпитализации отца, сказал, что речь идет об обострении хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Лакисов назвал воображение Александра Митты главным залогом таланта.