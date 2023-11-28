Сын Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца
Сын кинорежиссера Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Культовый режиссер находится в больнице с 12 ноября.
Состояние находящегося в больнице кинорежиссера Александра Митты не ухудшалось. Об этом РИА Новости сообщил сын артиста.
Ранее Telegram-каналы распространили новость о том, что якобы состояние режиссера продолжает ухудшаться, и у него вдобавок развилась застойная пневмония.
Сын народного артиста России сказал, что эта информация является ложной.
«Никаких ухудшений не было», — подчеркнул Евгений Митта.
Культовый режиссер Александр Митта был госпитализирован в одну из московских больниц более двух недель назад, 12 ноября из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного ранее инсульта.
До этого сын деятеля культуры, комментируя причины госпитализации отца, сказал, что речь идет об обострении хронических заболеваний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Лакисов назвал воображение Александра Митты главным залогом таланта.