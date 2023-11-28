Россия предупредила Японию о выходе из договора о сокращении ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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По дипломатическим каналам была передана информация о сроках действия соглашения.

Российская сторона направила официальное уведомление Японии о выходе из договора о сокращении ядерного оружия. Об этом сообщил МИД РФ.

В диппредставительстве отметили, что Россия предупредила Японию о намерении прекратить действие Соглашения между правительствами двух стран по вопросу сокращения ядерного оружия, который был подписан 13 октября 1993-го.

Причиной завершения договора в МИД назвали недружественную политику властей Японии: санкции, усиление военной активности у дальневосточных рубежей России, политические взаимодействия властей Японии с недружественными странами, а также нарушение вопросов, касающихся национальной безопасности России.

Действие соглашения завершается спустя шесть месяцев с даты уведомления — 21 мая 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила о жестком ответе на любые выпады Японии.