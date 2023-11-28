Яна Кошкина вышла замуж за бизнес-партнера Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Жених звезды «Универа» младше ее на семь лет.

Актриса Яна Кошкина вышла замуж. Как передает портал 7Дней.ru, женихом стал партнер по бизнесу Гарика Харламова — предприниматель Анатолий Черкасов.

Известно, что избраннику знаменитости 26 лет, он в достаточно молодом возрасте очень успешен, является совладельцем популярного среди многих звезд караоке-клуба на Рублевке. Кроме того, на него оформлен еще ряд компаний, занимающихся покупкой и реализацией недвижимости, инвестициями.

Летом 2022-го Кошкина делилась, что некий ухажер звал замуж несколько раз подряд, но она ответила отказом настойчивому поклоннику, так как не была уверена, что этот человек — ее судьба. А в октябре 2023-го звезда российского кино рассказала, что счастлива в личной жизни, но при этом отмечала, что замуж за бойфренда пока не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Кошкина объяснила, почему ни разу не была замужем.