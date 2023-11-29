Беда не приходит одна: в Крыму снова объявили штормовое предупреждение

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Сильно пострадала прибрежная территория, магазины и кафе на ней практически уничтожены.

Юг России сейчас расчищают от грязи, сломанных деревьев и обломков. Там устраняют последствия шторма, который стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Во все дома в Краснодарском крае уже вернули свет, в Крыму решили вопрос с теплоснабжением. При этом на полуострове объявлено новое штормовое предупреждение. Из пострадавших регионов передают корреспонденты «Известий» Мария Матвеенко и Вероника Котькова.

Все побережье Сочи сейчас выглядит так: разрушенные веранды, дыры в брусчатке, разбитые двери магазинов. По словам очевидцев, волны по высоте достигали уровня третьего этажа. Сильнее всего пострадала инфраструктура.

«Перед штормом владельцы небольших торговых точек и кафе устанавливали заградительные щиты. Кое-где это помогло спастись от шторма, но не везде», — рассказала Матвеенко.

Владельцы кафе и магазинов еще не начали подсчитывать убытки. Пока все силы сосредоточены на уборке. Такого шторма местные жители не помнят.

«Говорят, лет 70 назад было такое. Чтоб прямо такого — я не помню», — сказал владелец одного из пострадавших при шторме магазинов.

Даже сегодня высота волн достигает четырех метров. Закрыты все пляжи, на прибрежной территории работают только коммунальные службы. В самом Сочи на улицах идет большая уборка: ветер вырвал с корнем десятки деревьев, повалил дорожные знаки и принес с собой множество мелких обломков. Вода уже ушла, но из подвалов ее продолжают откачивать. И смывать грязь, которую принесли с собой волны.

Ждет помощи и севший на мель под Анапой сухогруз под флагом Белиза. Никто из экипажа не пострадал, судно не повреждено. Необходима спасательная операция, но начать ее нельзя, пока не улучшится погода.

Синоптики предупредили, что в течение вторника в акватории Сочи могут образоваться смерчи, и до конца недели в городе будут идти дожди и мокрый снег, из-за которых снова поднимется уровень воды.

Бороться с последствиями стихии продолжают и в Керчи. Там одной из самых проблемных зон является поселок Нижнее Героевское.

«Здесь море буквально съедает берег и подбирается очень близко к жилым домам. Чтобы начать решать вопрос оперативно, сюда уже прибыла тяжелая техника, которая создает временных оградительный вал и расчищает дороги», — рассказала Котькова.

Из-за того, что дороги размыло, поселок, где остается несколько десятков жителей, оказался отрезанным от остального города. Нет чистой питьевой воды, нет и доставки продуктов. По словам одной из местных жительниц, в поселок не может проехать даже скорая помощь: врачи добирались до пенсионерки на машине МЧС.

В Крыму на территории десяти муниципальных образований объявлен режим ЧС. В Евпатории эвакуированные жители пока не могут вернуться в свои дома. За ночь коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение.

По данным МЧС, до сих пор сотня населенных пунктов в Крыму остается без воды. Грядущей ночью полуострову снова предстоит пройти испытание погодой: в пострадавших районах опять прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер.